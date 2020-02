Selber Wölfe lijkt eerste opponent Trappers te worden in de play-offs

Het heeft er alle schijn van dat Selber Wölfe de eerste tegenstander wordt van Tilburg Trappers in de eerste ronde van de play-offs in de Oberliga.

Trappers heeft zich al verzekerd van de eerste plaats in de Oberliga Nord en krijgt in de eerste ronde van de play-offs te maken met de nummer 8 in de eindstand van de competitie van de Oberliga Süd. Met nog vier speelronden te gaan, staat Selber Wölfe op die positie.

Drie andere clubs kunnen nog achtste worden in ‘Süd'. Voor wat betreft EV Füssen is dat slechts een theoretische kans, want die ploeg staat ver voor op Selber Wölfe. Iets waarschijnlijker is dat Blue Devils Weiden of Lindau Islanders nog op de achtste plaats eindigt.

Stand Oberliga Süd onderin:

7. EV Füssen 46-74

8. Selber Wölfe 46-61

9. Blue Devils Weiden 46-56

10. EV Lindau Islanders 46-54

Trappers kwam Selber Wölfe al twee keer eerder tegen in de play-offs. In 2017 in de tweede ronde, waarin Trappers de best-of-five met 3-1 won. Vorig jaar opnieuw in de tweede ronde en toen werd het een ‘clean sweep’ voor de Tilburgers: 3-0.