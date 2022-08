Selectie HC Tilburg rond na promotie naar hoofdklasse: ‘Het gaat heel zwaar worden’

Na het gewonnen drieluik tegen Oranje-Rood, dat daardoor degradeerde naar de promotieklasse, winkelde HC Tilburg bij de buren uit Eindhoven. Verdediger Marlena Rybacha, aanvoerster van het Poolse nationale team, en aanvoerster, en aanvaller Daphne Nikkels zijn de nieuwe aanwinsten.

Ook bij het gedegradeerde Victoria haalt HC Tilburg een duo weg, de twee Argentijnse internationals Victoria Sauze Valdez (middenvelder) en spits Julieta Jankunas, die afgelopen WK het zilver wonnen. Lotte van Dongen keert na één seizoen bij Klein Zwitserland terug. ,,Met Mikki (Roberts, red.) die nog altijd geblesseerd is, zochten we nog een goede strafcorner. Die hebben we nu binnen”, aldus bestuurslid Bart Schraven, verantwoordelijk voor de samenstelling van de selectie van de hockeysters. Naast Roberts staat ook Eef Hoijink nog geblesseerd langs de lijn.

Na het vertrek van Vera Beukers (Oranje-Rood) zocht HC Tilburg nog een tweede keepster en die is in Ingeborg Dijkstra (HGC) gevonden. ,,Jammer dat Vera is vertrokken, want we zagen in haar de opvolger van Maddie Hinch. Ze wil graag eerste keepster zijn en is daarom vertrokken. Met Ingeborg hebben we een goede vervanger gehaald.” Dijkstra werd in de zaal landskampioen met HC Den Bosch afgelopen winter.

Volledig scherm Senna Bombach tijdens een training van HC Tilburg. Ze stopt met tophockey. © Pix4Profs/Joyce van Belkom

Ook Sophie van Grimbergen (Oranje-Rood), Floor van Dongen (gestopt), Senna Bombach (gestopt) en Cis IJpelaar zijn vertrokken. ,,Cis kon niet helemaal aarden in Tilburg en is weer naar Zuid-Limburg verhuisd. Maar vanwege de reisafstand was het niet meer te combineren", luidt de verklaring van Schraven. ,,Senna heeft de ambitie niet meer om op het hoogste niveau uitgekomen. Daarom is zij gestopt.”

En de doelstelling van HC Tilburg? ,,Natuurlijk willen we ons handhaven, maar we hopen dat we kunnen verrassen. Ik denk dat we best een aardig team hebben staan", antwoordt Schraven, die stelt dat de selectie rond is. Al zet hoofdcoach Boomgaardt liever bescheiden in. ,,Ik denk dat het heel zwaar gaat worden. Ook omdat de ploegen die al in de hoofdklasse spelen zich aanzienlijk hebben versterkt. We gaan voor handhaving, staan met beide benen op de grond.”

HC Tilburg opent het seizoen op zondag 4 met een thuiswedstrijd tegen Pinoké.