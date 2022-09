Selecties WSC stappen volgend seizoen over naar het zaterdagvoetbal

Volgend seizoen komen het eerste en tweede elftal van zondagtweedeklasser WSC uit in het zaterdagvoetbal. Afgelopen maandag legde het bestuur van de Waalwijkse club dat voor aan de leden; die stemden er met overgrote meerderheid mee in.

Zaterdagvoetbal voor senioren bestaat bij WSC ongeveer twintig jaar. “Maar de afgelopen jaren is het enorm toegenomen”, zegt Vincent Bergmans, die maandag aftrad als voorzitter. “Corona was tevens een katalysator. Steeds meer senioren beschouwen de zondag als heilig. Om bij het gezin te zijn, een festival te bezoeken. Behalve spelers zien ook steeds meer trainers en begeleiders de zondag als een vrije dag.”

Grootste reden om over te stappen is dat de jeugd die doorkomt van uit de Onder 19 - selectie of geen selectie - graag op zaterdag wil voetballen. “Na de wedstrijd zoeken ze de gezelligheid op in de kantine. Op zondag zijn ze vrij, dus hoeven ze nergens naar te kijken en kunnen ze andere dingen te kunnen doen.”

Wat ook meetelde: er was vanuit goede spelers veel meer animo om voor de Onder 23 uit te komen dan op zondag voor het eerste. “Als je op zondag niet hoeft te spelen, kun je de zaterdag invullen zoals je dat graag wil. Daardoor lekte talent weg. Dat is nu ook getackeld.”

Op zondag was de animo om naar het eerste te komen kijken niet groot. Bergmans: “Dat scheelt in de kantine-inkomsten. We verwachten er op zaterdag financieel beter uit te springen.” WSC kan horizontaal overstappen, dus hoeft niet zoals DESK uit Kaatsheuvel dat meemaakte in de kelder van het zaterdagvoetbal te beginnen. “Dat was voor ons ook een must.”

RWB is dit seizoen overgestapt. Bllijft er in Waalwijk nog één zondagamateurvereniging over: Baardwijk.