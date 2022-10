Sensatie bij World Cup driebanden in Veghel: Zanetti beschuldigt arbiter; Jaspers verliest eerste partij

Niet gebruikelijk

Dat liet de Italiaan in woord en gebaar blijken in de slotfase van de partij in de groepsfase van de World Cup in CHV Noordkade in Veghel. Dat is al niet gebruikelijk, maar helemaal niet als de spelers zelf niet aan de beurt is. Op het moment dat Jorissen nog slechts één carambole hoefde te maken om de partij te winnen, liet Zanetti van zich horen en wees hij beschuldigend naar de arbiter. Die maande hem tot rust. Jorissen won de partij met 40-36 in twintig beurten.