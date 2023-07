Servais Knaven was twintig jaar geleden de laatste Nederlandse etappewinnaar in Bordeaux: ‘Ik reed in die finale de snelste tijdrit van mijn leven’

Kevin van de Laar topscoor­der bij RKVV Erp met 64 goals: 'Eindelijk gelukt’

ERP - 64 doelpunten maken in een voetbalseizoen is sowieso al bizar, zeker als je bijna je hele voetbalcarrière doelman was. Kevin van de Laar (31) van het vaandelelftal van RKVV Erp is het levende bewijs dat het kan.