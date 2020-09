Servische guard Aranitovic op proef bij Heroes Den Bosch

Heroes zorgt voor daverende verrassing met oefenwinst op Antwerp Giants

23 september Van sommige wedstrijden is het jammer dat het ‘maar’ oefenpotjes zijn. Het duel tussen Telenet Giants en Heroes Den Bosch, woensdagavond in de Lotto Arena in Antwerpen, was zo’n duel. In een bij vlagen heerlijk intense wedstrijd wonnen de Bossche basketballers met 73-78.