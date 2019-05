Sherrill is de kleine held van Den Bosch: ‘Vertrouwen is alles’

Hij is eigenlijk veel te klein om te basketballen. Met zijn atletische lijf van 1,75 meter lijkt Keshun Sherrill voor veel sporten in de wieg gelegd, maar niet voor het spel van de lange mannen. In de businessclub van New Heroes in De Maaspoort glimlacht de 24-jarige Amerikaan als hij geconfronteerd wordt met de vooroordelen over zijn beperkte lichaamslengte. Dat heeft hij al veel vaker gehoord. ,,En dan moet je mijn broer zien", grijnst hij. ,,Die is 2,03 meter." KJ Sherrill dus, drie jaar ouder dan Keshun en prof in Duitsland.