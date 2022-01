Simpele zege én geen tegengoal in eigen hal voor Trappers na twee thuisnederlagen op rij

Na vijftig tellen lag de puck er al in, Jordy Verkiel opende de score: 1-0. Een droomstart voor Trappers, die Enrico Saccomani bijna teniet deed maar hij vergat om zijn stick tegen de puck te zetten. Hierna was het vooral eenrichtingsverkeer en wachten op een Tilburgse treffer.

Zesde shorthanded goal en geblesseerde keeper

Wat verder beklijfde in de eerste periode was het uitvallen van Moskitos-goalie Marvin Frenzel. De keeper moest per brancard van het ijs worden gedragen nadat hij zijn knie had verdraaid. Einde wedstrijd voor hem, Fabian Hegmann verving hem en deed dat niet onverdienstelijk. In de tweede periode slaagde Trappers er niet in te scoren, maar ook de bezoekers lukten dat niet omdat goalie Ruud Leeuwesteijn uitstekend stond te keepen.