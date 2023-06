SIS flikt 't toch weer; Udense biljarters grissen titel weg voor de neus van Zundert

Ze moesten er heel diep voor gaan, maar de biljarters van het Udense SIS hebben hun landstitel bij het driebanden voor teams zaterdagavond geprolongeerd. Het scheelde niet veel of tegenstander Stichting Topbiljart Zundert had voor een daverende sensatie gezorgd.

Na de 3-5-zege van SIS in Zundert vrijdagavond, ging vriend en vijand er vanuit dat de Udenaren het karwei een dag later in eigen huis zouden afmaken. Maar dat had heel wat voeten in aarde.

Want de eerste twee partijen in de eerste zaterdagwedstrijd tussen beide teams gingen naar Zundert: Thorsten Frings won zijn partij van Jean van Erp (34-40 in 17 beurten) en Martien van der Spoel moest buigen voor Rik van Beers (37-40/28).

Beslissingsduel

Daardoor was al duidelijk dat er laat in de middag nog een derde wedstrijd zou volgen. Maar eerst moest de tweede wedstrijd nog worden afgemaakt, waarbij werd gestreden om het voordeel in het beslissingsduel. Dat was voor Zundert, dat de tweede ontmoeting uiteindelijk met 2-6 won. Roland Forthomme won namens Zundert van Eddy Merckx (26-40/26) en De overwinning van Raimond Burgman namens SIS tegen Sam van Etten (40-11/21) had daardoor niet veel waarde.

Om 17.30 uur begon de beslissingswedstrijd en dat werd een thriller. De eerste twee partijen eindigden dit keer in een gelijkspel: Van Erp en Frings kwamen op 40-40 uit na 30 beurten, Martin van der Spoel en Rik van Beers hadden er 38 beurten voor nodig.

Leermeester en pupil

De partijen Raimond Burgman - Sam van Etten) en Eddy Merckx - Roland Forthomme moesten de beslissing brengen, waarbij Zundert wist dat het aan één zege genoeg had om de landstitel te pakken. Dat lukte echter niet. Eddy Merckx won nu wél van Roland Forthomme (40-21/15) en toen kwam het aan op het duel tussen leermeester Raimond Burgman en zijn pupil Sam van Etten. Halverwege was er nog nauwelijks verschil (22-20), maar toen liep de oude vos Burgman langzaam maar zeker weg. Hij won uiteindelijk met 40-25 in 32 beurten en daardoor was SIS weer landskampioen.

Volledig scherm De spelers van SIS en teammanager Jan van de Vorle vieren hun landstitel. © BD/MP