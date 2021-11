SIS-teamleider Jan van de Vorle: ‘Ook bij biljarten kun je teamgeest kweken’

Met de internationale toppers Dick Jaspers en de Belg Eddy Merckx in de gelederen en daarnaast ook nog nationale hoogvliegers als Jean van Erp en Raimond Burgman in het team, is SIS Schoonmaak zonder twijfel dé titelfavoriet dit seizoen in de eredivisie driebanden.

Het is dan ook heel normaal dat de Udense formatie momenteel, nu ongeveer de helft van de competitie is afgewerkt, fier de ranglijst aanvoert. Het gaat echter te ver om te zeggen dat het kampioenschap dit team nauwelijks nog kan ontgaan, legt teamleider Jan van de Vorle uit. ,,Na de reguliere competitie gaan de beste drie ploegen play-offs spelen, waarbij iedereen weer op nul begint. Maar alleen spelers die aan minstens twaalf competitiewedstrijden hebben meegedaan, mogen in actie komen tijdens die play-offs. Bij ons gaat Dick Jaspers dat niet halen, met name omdat hij ook veel internationale verplichtingen heeft.”

Quote Bij die twee in Den Haag verdiende sterren willen we er graag een Udense bij hebben Jan van de Vorle, teammanager SIS

De op papier sterkste troef ontbreekt dus bij SIS als het er straks, in het voorjaar van 2022, echt om gaat. Jaspers is nummer de aanvoerder van de wereldranglijst. Maar dan nog heeft SIS voldoende kwaliteit in huis om de titel naar Uden te kunnen halen. ,,We spelen nu met twee sterren op de wedstrijdtenues”, aldus Van de Vorle. ,,Vanwege de twee kampioenschappen die behaald zijn toen Den Haag nog de thuisbasis was. We willen er graag een Udense ster bij hebben.”

Vorig jaar werd de competitie vanwege corona stilgelegd toen SIS ongeslagen aan kop stond na zes speelronden, maar een titel werd daar niet mee verdiend. ,,Laten we hopen dat alles nu wel gewoon kan doorgaan”, zegt Van de Vorle met enige vrees in zijn stem vanwege de oplopende corona-cijfers.

Hij stapte in bij de ploeg toen die van Den Haag naar Uden verhuisde. ,,Ik ken Carl Verhoeven al een aantal jaar. Hij heeft een fraai biljartcentrum uit de grond gestampt in Uden, waar veel teams hun competities afwerken. Carl (geboren in Veghel, woonachtig in Heeswijk-Dinther red.) wilde er ook graag een eredivisieteam in laten spelen. Het was logisch dat hij met 'zijn’ team uit Den Haag hierheen verhuisde”, zegt de Udenaar, die zelf vooral een verleden heeft als waterpolocoach. ,,Of ik dan wel geschikt ben als teamleider bij het driebanden? Dat zou je de spelers moeten vragen, maar ik denk van wel. Afgezien van alle administratieve zaken probeer ik het teamgevoel te benadrukken en dat lukt volgens mij heel aardig. Biljarten is toch vooral een individuele sport, maar in de competitie is het van belang dat je elkaar wat gunt binnen de ploeg. Dat je zelf niet per se de beste hoeft te zijn, maar dat het teamresultaat bovenaan staat. Als ik zie hoe de spelers elkaar aanmoedigen en bij elkaar betrokken zijn, dan vind ik dat heel mooi. Dat gebeurt echt niet bij elke ploeg in de eredivisie.”

Quote Wij spelen zonder druk, dat kan weleens het verschil maken straks Huub Wilkowski, speler van Cues&Darts

Wel bij de naaste belager van SIS, de verrassende nummer twee Cues&Darts uit Tilburg, met onder meer Huub Wilkowski uit Sint-Michielsgestel in de gelederen. Nadat het team bij Het Ivoor in Boxtel vanwege financiële problemen moest vertrekken, verloor het bijna de eredivisie-licentie. ,,We werden min of meer op straat gezet”, aldus Wilkowski. ,,Terwijl we eigenlijk nog een doorlopend contract hadden. Maar uiteindelijk is alles goed gekomen en spelen we nu in een heel mooie gelegenheid in Tilburg.”

Zijn team werd eerder in de degradatiezone verwacht dan in de top. ,,We zitten als ploeg goed in ons vel. Het zal spannend worden, maar we liggen goed op koers voor een plekje in de play-offs. En dan kan er van alles gebeuren. Wij spelen zonder druk, dat kan weleens het verschil maken straks.

