Sjef van den Berg en Rick van der Ven nog één wedstrijd verwijderd van Olympische Spelen in Tokio

Alle 200 schutters schoten in de zogeheten kwalificatieronde 72 pijlen. Van den Berg was met een totaalscore van 692 de beste Nederlander, hij eindigde op de vijfde plek in het individuele klassement. Van der Ven eindigde als 25ste met 675 punten, Wijler werd 46ste met 667 punten. Door zijn vijfde plaats heeft Van den Berg tevens een beschermde status op het WK, hij slaat de eerste twee ronden over en stroomt in de 1/16e finales pas in. ,,Dat is zeker prettig, ja. Ik zei vooraf dat ik voor een topachtplek ging in de kwalificatie. Dat is gelukt”, zei Van den Berg.