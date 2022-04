Ski-talent Noa Rabou jaagt olympische droom na

Je bent net terug uit Finland. Hoe is het gegaan?

,,Helaas niet zoals ik verwacht had. Op de dag voor mijn eerste wedstrijd ben ik ziek geworden. Toch wilde ik per se starten op de slalom, mijn favoriete onderdeel. Ik had alleen vrijwel niks gegeten en had geen energie. Ondanks alles ging het nog vrij goed, maar door een foutje lag ik er toch uit. Op het onderdeel parallelslalom startte ik de eerste run nog goed, maar ging vooral de tweede run van boven tot beneden slecht. Desondanks was het evenement echt gaaf om mee te maken.”

Hoe kun je als iemand uit een land zonder bergen zo ver komen in deze sport?

,,Daarvoor ben ik op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk verhuisd. Ik zit hier op het skigymnasium, waar ik topsport kan combineren met school. Ik ben hier een van de weinige buitenlanders. Op die leeftijd naar het buitenland verhuizen was een heftige keuze. Maar veel mensen zeiden dat ik het gewoon moest doen. Dan heb je in ieder geval geen spijt dat je het niet hebt geprobeerd. En terugverhuizen kan altijd nog.”

Mis je Nederland nooit?

,,Tuurlijk wel. Je laat heel wat achter. In het begin moet je accepteren dat je je vrienden en familie veel minder ziet. Gelukkig heb ik hier nu ook een sociaal leven opgebouwd. Toch mis je altijd wat van Nederland. In de zomervakantie ga ik zo'n twee maanden terug.”

Ik begreep dat je de reis naar Finland, maar ook naar het WK Junioren in Canada, zelf moest financieren. Hoe heb je dat gedaan?

,,We hebben via het Yvonne van Gennip Talent Fonds een crowdfunding opgezet om de benodigde 6500 euro op te halen. Dat ging supergoed. Skiën is ook een dure sport. Zeker als je lange vliegreizen naar landen als Canada moet maken. Van NOC*NSF krijgen we wat financiële steun, maar dat is helaas niet genoeg. Ik ben blij dat we het geld via crowdfunding op konden halen.”

Wat staat er nog op de agenda?

,,Het seizoen duurt niet zo lang meer. Ik heb nog twee wedstrijden in Italië en dan begint school alweer. Buiten het skiseizoen om hebben we wat vaker school, zodat we in de winter veel kunnen skiën. Volgend jaar is het WK Junioren hier in Oostenrijk, een thuiswedstrijd. Daar hoop ik weer aan mee te doen. Dat is gelukkig lekker dichtbij en dus ook minder duur. De Olympische Spelen in Cortina D’Ampezzo in 2026 is mijn ultieme doel.”