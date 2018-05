Slappe start achtervolgt New Heroes in Rotterdam: derde duel nodig

VideoZo goed als New Heroes dinsdag aan de thuiswedstrijd tegen Rotterdam begon, zo slap startte de ploeg van Silvano Poropat donderdagavond in de uitwedstrijd, duel 2 van de best-of-three. Het bleek fataal (97-93)

De Bossche ploeg liep veel schade op in het eerste kwart (24-17) en moest daarna in de achtervolging. Halverwege de wedstrijd was de kloof nog altijd zeven punten (47-40). Positieve constatering was dat Keshun Sherrill na zijn blessure weer speelde en af en toe zijn brille liet zien.

Bijna gedicht

In het derde kwart had New Heroes de kloof bijna gedicht (55-54), maar aan het eind stond het weer 'gewoon' 67-60. En dus moest het voor de Bosschenaren - die tot dusverre al hun vijf wedstrijden van Rotterdam wonnen dit seizoen - gebeuren in het laatste kwart.

Het duurde en het duurde, maar eindelijk - met nog krap zes minuten te spelen, kwam New Heroes dan weer op voorsprong. Na driepunters van Miklusak en Akerboom, zette Maarten Bouwknecht de Bossche ploeg met een vrije worp op 74-75.

Niet gedaan

Maar nog was het niet gedaan in het Topsportcentrum Rotterdam. De thuisploeg kwam terug tot 77-77 en weer was het Akerboom die een driepunter raak schoot: 77-80. Met nog 42 seconden op de klok was de stand 84-84. Zo spannend was het nog niet tussen deze ploegen dit seizoen.

Overtime

Zou Rotterdam voor het eerst New Heroes kunnen verslaan? Bijna was het al zo ver toen de thuisploeg in de zoemer een driepunter leek te maken bij 84-84, maar de bal de ring uit draaide. Overtime!

Daarin trokken de Rotterdammers alsnog aan het langste eind, zodat zaterdag een derde duel nodig is - in Den Bosch - om een winnaar in deze serie aan te wijzen. Dinsdag wacht dan voor een van deze teams al een uitwedstrijd in de halve finale tegen Donar.

Reactie Stefan Wessels