‘Slechts’ negen spelers van Trappers naar OKT in Kazachstan

Dat maakte de ijshockeybond vrijdag bekend. Bij het vorige OKT in Spanje waren Aleksei Logninov, Jordy van Oorschot en Mickey Bastings er ook nog bij. Zij ontbreken nu om diverse redenen. Het Nederlands ijshockeyteam speelt vanaf donderdag 6 februari in Nur-Sultan in Kazachstan het pre-Olympisch kwalificatietoernooi met Kazachstan, Polen en Oekraïne. De winnaar van het toernooi plaatst zich voor de laatste fase van de olympische kwalificatie die aan het einde van de zomer wordt gespeeld. Dat betreft dan een poule in Slowakije, Letland of Noorwegen.