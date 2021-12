Slepende blessure zorgt voor abrupt einde van ‘tijdperk-Meierdres’ bij Tilburg Trappers

IJshockey­ers Tilburg Trappers: voorlopig alleen uitduels vanwege coronare­gels

Tilburg Trappers is snel ingesprongen op de nieuwe coronaregelgeving, waarbij geen publiek welkom is bij thuisduels. Maar als de lockdown niet te lang duurt, hoeft de ploeg van coach Dave Livingston niet in een lege ijshal te spelen in Tilburg.

15 november