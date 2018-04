Smits wint derde etappe Morocco Desert Challenge: 'Het was een fijne dag'

Liefst 335 kilometer moest er de derde dag afgelegd worden. Smits was gelijk goed weg. “Het begon heel snel, met hier en daar wat technische stukjes. Goed om meteen in het ritme te komen. Ik was vrij vlot bij de twee die voor me waren gestart, de Fransman Duong en de Portugees Patrao."



Duinen

De motorcoureur had het in de Marokkaanse duinen even lastig. "Het grootste deel van de dag heb ik vooraan gereden. Dat was in de duinen van Erg Chegaga wel spannend, zonder andere sporen als referentie. Daardoor ben ik de tijd weer verloren die ik juist had gewonnen."

Smits kon in het slot van de race afstand nemen en zo zegevieren. "In de laatste 30 minuten heb ik zo hard als ik kon gereden om minuutjes te pakken. Ik was, denk ik, anderhalve minuut voor de Portugees aan de finish, terwijl hij twee minuten vóór mij was gestart. Dus ik heb wel goede zaken gedaan vandaag, geloof ik. En het was nog een heel fijne dag ook."

Uitslag derde etappe Morocco Desert Challenge

1. Maikel Smits (04.40.29 uur)

2. Mario Patrao (Portugal, op 1 minuut en 17 seconden)