Smolders weer terug in het zadel en eindigt in GP Valkenswaard direct als beste Nederlander

Kim Emmen uit Raamsdonk, vorige week in Rotterdam derde in de Grote Prijs van Rotterdam, werd in de Tops International Arena twaalfde met Jack van het Dennehof. Zij won in Valkenswaard zaterdag ook al een vijfsterrenwedstrijd met hindernissen van 1.45 meter.

Er stonden zondag twaalf combinaties aan de start in de barrage van de GP in Valkenswaard met hindernissen op 1.60 meter (CSI5). De Brit Scott Brash won met zijn paard Hello Jefferson en mocht 75.000 euro bijschrijven.

Van der Vleuten

In de Grote Prijs van het Vechtdal was Maikel van der Vleuten succesvol. Hij won de Grote Prijs van CSI Ommen voor het tweede jaar op rij. Dit keer met Elwikke, twee jaar geleden won Van der Vleuten in Ommen met Beauville Z, waarmee hij over enkele weken naar Tokio reist voor de Olympische Spelen.