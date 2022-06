Softbalster Kim Donkers uit Moergestel slecht tijdens afscheidstournee kaap van 400 hoofdklasseduels

Donkers had zelf de tel niet bijgehouden en was verrast dat de vlaggetjeslijnen en ballonnen in de dug-out voor haar waren. Achter de thuisplaat had de lijnentrekker #2 400 op het gravel gekalkt. ,,Als ik eraan terugdenk, lijkt het helemaal niet zoveel. Maar dat is het wel! Ik speel ook al vanaf mijn 14de op het hoogste niveau. Nog even, want ik stop er na dit seizoen mee”, vertelt Donkers, die in 2019 haar hoogtepunt beleefde toen ze met Roef! landskampioen werd.