Softbalster Sietske Drijvers ook bij Roef! in de voetsporen van grote zus en voorbeeld Charlotte

Softbalster Sietske Drijvers (18) uit Zaltbommel spiegelt zich aan haar zus Charlotte. Dus komt ze dit seizoen in de hoofdklasse uit voor Roef! en vliegt ze in de zomer ook uit naar Amerika.

,,Mijn zus is mijn grote voorbeeld”, zegt Sietske Drijvers aan de rand van het softbalveld in Moergestel. Ze heeft net samen de ploeggenote Marjolein Merkx de files vanuit Amsterdam getrotseerd. Op haar zestiende vertrok Drijvers naar het TeamNL-centrum in de hoofdstad, waar honk- en softbalbond KNBSB en Topsport Amsterdam een centrale opleidingsplek hebben voor Nederlands talent.

Vroeg volwassen

,,Charlotte heeft dat programma ook gedaan. Niet alleen op softbalvlak is het een groot pluspunt, het is ook goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Ik was vroeg volwassen, reisde toen ik nog op de basisschool zat al alleen met de trein naar Rotterdam waar ik vroeger bij SV&HV Schiedam speelde”, aldus Drijvers, die in een flat een gang deelt met dertien andere topsporters. ,,Op jezelf wonen went heel snel. Je komt in een flow van trainen, school, slapen en weer door. Het zorgt ervoor dat de stap daarna naar Amerika een stuk makkelijker te maken is.”

Quote Ik ga samen met Esmee Ames naar FSW om vooral veel te softballen Sietske Drijvers (18), softbalster Roef!

De deze week achttien jaar geworden jeugdinternational zit in haar eindexamenjaar van het vwo. Diploma op zak is de grote plas over. ,,Daar ga ik het qua school even iets rustiger aan doen. Ik weet ook nog niet wat ik wil gaan doen later, dus ga iets algemeens volgen en neem de tijd om in de manier van leven daar te komen. Ik ga samen met Esmee Ames naar FSW om vooral veel te softballen. Met z'n tweeën gaan we het avontuur aan.”

Positieve verhalen

Aan Florida SouthWestern State College studeerden natuurlijk ook zus Charlotte (22) en Sterre den Duijn van Roef!, die er afgelopen seizoen nationaal kampioen in de NJCAA Division I werden. ,,Dit is junior college, daarna kun je nog twee jaar naar een andere school. Die is mijn zus nu aan het zoeken. Zij vindt het daar helemaal geweldig, ik hoor alleen maar positieve verhalen. Alles draait daar om de sport.”

Quote Het is ook de onwetend­heid of wij überhaupt nog terugkeren naar Nederland Sietske Drijvers (18), softbalster uit Zaltbommel die naar de VS vertrekt

Met name moeder vindt het zwaar dat nu beide kinderen voor de Verenigde Staten kiezen. ,,Het is ook de onwetendheid of wij überhaupt nog terugkeren naar Nederland, we kunnen net zo goed daar blijven hangen”, zegt Drijvers. ,,Ze gunt het ons allebei, zegt ook dat ze er zelf voor heeft gezorgd door ons overal naartoe te brengen en ja te zeggen tegen al die academies, tegen Amsterdam, Jong Oranje.”

Terwijl de twee zussen helemaal niet uit een softbalfamilie komen. De oudste ging sporten proberen en belandde bij Gryphons in Rosmalen. ,,Zij vond het superleuk, met als gevolg dat ik van jongs af aan op het softbalveld te vinden was. En toen liep het uit de hand. Als wij kinderen krijgen, zullen die niks anders gaan doen, denk ik.”

Brabantse gezelligheid

Begin augustus vertrekt Sietske Drijvers. Bij Roef!, dat zaterdag begint aan de hoofdklasse met twee thuiswedstrijden tegen haar oude club Amsterdam Pirates en maandag de dubbel uit bij Tex Town Tigers in Enschede speelt, zal ze het seizoen dus niet afmaken. Haar debuut maakte ze als gastspeelster afgelopen zomer al bij de Europa Cup. ,,Dat heeft geholpen bij mijn keuze om te switchen van team”, stelt Drijvers, een catcher en outfielder. ,,Ik miste ook de Brabantse gezelligheid. En ik kan hier hogerop spelen, denk van de staf en speelsters bij Roef! meer te kunnen leren.”

Quote Afhanke­lijk van het seizoen in Amerika doet mijn zus in de zomer nog een paar wedstrij­den mee Sietske Drijvers (18), softbalster Roef!

Coach Jeroen Swers van de landskampioen van 2019 hield zijn team intact en zag zes nieuwkomers zorgen voor meer breedte in de Moergestelse selectie. Naast Drijvers zijn dat Lizzy en Nicky Uytendaal, Margot van Eijl, Robin Verhagen en Holly Newell. ,,We gaan voor de winst. Ik heb er superveel zin in om weer te beginnen”, zegt Drijvers. ,,Afhankelijk van het seizoen in Amerika doet mijn zus in de zomer nog een paar wedstrijden mee. Staan we eindelijk samen op het veld.”