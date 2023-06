Softbalsters deden Moergestel aan in hun promotietour door het land: ‘Laten zien wie we zijn en wat we kunnen’

De Nederlandse softbalsters willen niet alleen wat opsteken van de oefenreeks tegen Chinees Taipei, maar ook hun sport onder de aandacht brengen van het publiek. Moergestel was gisterennamiddag de derde stop in een toer van vijf wedstrijden verspreid over het land.

Het koninkrijksteam mag dan de regerend Europees kampioen zijn met als levensader het TeamNL-softbalcentrum in Amsterdam, de aanwas van talenten moet vanuit de clubs komen. Dus is het van belang dat kinderen niet alleen met de gymles op school in aanraking komen met softbal, maar ook zien dat ze deze sport serieus kunnen beoefenen.

Sport staat in Amerika boven alles. In Nederland is dat wel anders Sterre den Duijn (21), softbalster

,,Het promoten van je sport is altijd belangrijk”, zegt Sterre den Duijn na de nederlaag tegen Chinees Taipei na verlenging. De 21-jarige Valkenswaardse speelt op hoog niveau college in de Verenigde Staten. ,,De manier van spelen in Amerika is zo veel intenser. Sport staat daar boven alles. In Nederland is dat wel anders, zeker bij softbal haha. Daarom is het goed dat wij door het land reizen om in wedstrijden te laten zien wie we zijn en wat we kunnen. Het was lekker vol vandaag.”

De speelster van Roef! stond op haar thuissportpark verdedigend op het derde honk en draaide aanvallend mee aan slag. Den Duijn noemt het supergaaf dat ze deze kans krijgt. ,,Ik doe in zo’n week heel veel ervaring op. Alleen al de blik van die ervaren meiden op het spel, hoe ze naar plays kijken.”

Chinees Taipei sterke sparringpartner

Voor de oefenreeks koos honk- en softbalbond KNBSB bewust voor een sterke sparringpartner. Chinees Taipei staat derde op de door de Verenigde Staten aangevoerde wereldranglijst, Nederland tiende. Tijdens de wedstrijd in Moergestel keek het Koninkrijksteam vanaf de eerste inning tegen een 0-2 achterstand aan. Zelf liet het in de gelijkmakende eerste beurt de drie honken vol staan en in het verloop van de wedstrijd werd de bal na verre Nederlandse klappen telkens gevangen in het veld.

Pas in de zevende inning volgden de honkslagen voor Oranje zich op en sloeg Den Duijn uiteindelijk met een harde line drive langs de korte stop Laura Wissink en Suka van Gurp over de thuisplaat: 2-2 en tiebreak. Daarin scoorde Chinees Taipei direct vier keer. Het Koninkrijksteam kwam niet verder meer dan punten van Britt Vonk en Lisa Hop op een honkslag van Cindy van der Zanden: 4-6.

Drie nederlagen met perspectief

Daarmee was de derde nederlaag een feit, maar de resultaten bieden wel perspectief. ,,We zitten er dichtbij”, constateert Van Duijn nog tevreden voordat ze handtekeningen gaat uitdelen aan enthousiaste meisjes. ,,Het zit in de kleine dingen die we nog goed moeten doen, maar we zijn al een heel eind. Het is fijn dat we de kans krijgen om tegen zo'n goed land te spelen. Zo kunnen we de puntjes op de i zetten.”

Vandaag volgt een speelronde in de hoofdklasse, daarna nog twee interlands. Het Koninkrijksteam gaat dan verder met de Praagse softbalweek en van 18 tot en met 22 juli is het WK-kwalificatietoernooi in Valencia het hoofddoel van deze zomer.