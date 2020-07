Softbalsters Roef! pakken eerste dubbel: ‘Drie maanden niet spelen heeft grote impact op het ritme’

In de eerste wedstrijd moest de landskampioen alles uit de kast halen om de punten binnen te harken: 4-5. ,,Het ging op en af", zag coach Jeroen Swers. ,,1-2 voorgestaan, 3-2 achter, 3-4. Daarna hebben we het niet meer afgegeven." In het tweede duel was de spanning niet voelbaar. ,,We namen al snel een voorsprong, daarna hebben we Terrasvogels niet meer de kans gegund om terug te komen.”

In die reprise zag de Belg dat zijn meiden minder fouten maakten. ,,Toch zitten we nog altijd niet op het niveau dat we kunnen halen. Heeft alles met corona te maken. Drie maanden niet gespeeld, dat heeft een grote impact gehad op het ritme."

Competitie op de schop

Corona heeft ook de competitie volledig op de schop gegooid. De play-offs voor de beste vier en de Holland Series, waarin de finalisten in maximaal drie wedstrijden uitmaken wie de nieuwe titelhouder wordt, zijn geschrapt. ,,We spelen nu alleen een dubbele competitie. De eindrangschikking is dus ook de eindstand."

De regerend kampioen in de Golden League kan zich dus niet te veel misstappen veroorloven. Voorlopig is Roef! op koers richting een tweede titel: drie van de vier wedstrijden zijn in winst omgezet.

Zonder inbreng van buitenlanders

Corona houdt ook in dat Roef! het moet doen zonder de inbreng van buitenlanders. En dat kan een aderlating zijn. Swers geeft er een andere draai aan: ,,Jonge meiden krijgen nu de kans om zich te bewijzen."