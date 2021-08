Softbalsters Roef! trots op brons bij Europees debuut: ‘Goud gaat er ook ooit komen’

Weer maakte Roef! het spannend zaterdagmiddag in de verzengde hitte in Buttrio. In het veld stonden de Moergestelse vrouwen tijdens de wedstrijd om de derde plaats goed, maar met de pitcher van Rivas Madrid hadden ze moeite. Voor de vierde keer in negen wedstrijden was de stand na de reguliere zeven innings gelijk: 1-1.