‘Soms te gehaast, soms te slordig’, maar Den Bosch wint wel

Maar met die ‘conclusies’ kon ze naar eigen zeggen niet zo veel. ,,Ja, sommige dingen liepen niet goed. Soms was het wat slordig of te gehaast en soms wilden we het juist heel erg graag heel goed doen met zijn allen. Maar het was in mijn ogen gewoon een terechte overwinning. We hadden alleen wat eerder moeten scoren.”

Vroeg in het seizoen

,,Het moet op alle vlakken nog beter, maar dat is natuurlijk niet gek zo vroeg in het seizoen”, zei Dijkstra, die ook nog even inging op de impact van de vetrokken Van Geffen, Lidewij Welten (Kampong) en Marloes Keetels (gestopt). ,,In de ploeg is er niet per se heel veel veranderd. Maar je ziet dat de verantwoordelijkheden en taken die, uitgesproken en onuitgesproken, bij die drie speelsters lagen nu opnieuw worden verdeeld. Iedereen is bezig met de vraag: wat kan ik nu bijdragen? Er zijn genoeg speelsters die er al jaren bijzitten die de verantwoordelijkheden kunnen dragen. Maar dat heeft tijd nodig.”