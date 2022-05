Spannende ontknoping nadert voor vrouwen HC Tilburg: ‘De titel zou het echt afmaken’

Ja, geeft Marloes Timmermans toe, er is zondag stevig gebaald van het verlies bij Leonidas (2-1). Dit kalenderjaar leek HC Tilburg onverslaanbaar, maar de nummer drie uit de promotieklasse kraakte de code. In 2022 ging het crescendo bij de ploeg van coach Boomgaardt, die eerder aangaf dat vermoedelijk niemand een stuiver had gegeven voor de titelkansen van HC Tilburg. Ineens deed haar ploeg volop mee voor de titel.

Ook lastige wedstrijden, die voor de winterstop nog puntenverlies opleverden, trok HC Tilburg met een flinke portie vechtlust over de streep. Dat deed de ploeg zonder Jong Oranje-speelster Mikki Roberts (knieblessure) en de betrouwbare Floortje van Dongen. Punt voor punt kropen de hockeysters dichterbij om op 16 april de koppositie over te nemen na de winst in de rechtstreekse confrontatie bij HC Rotterdam (1-3), dat bij het ingaan van de winterstop nog acht punten voorsprong had.

Grote teleurstelling

Maar zondag gaven de hockeysters de eerste plek uit handen aan HC Rotterdam. ,,In de winterstop hebben we met elkaar afgesproken dat het halen van de play-offs al supervet zou zijn. Maar als je eenmaal aan het kampioenschap hebt kunnen ruiken, dan is de teleurstelling van zo’n nederlaag wel groot”, vertelt Timmermans.

Geen plankenkoorts

Timmermans probeert een reden te vinden voor het verlies bij Leonidas al pareert ze direct de vraag of HC Tilburg op het moment suprême is bezweken onder de druk. ,,Ik heb niet het gevoel dat wij last hebben van plankenkoorts of het enorm spannend vonden. Ja, het klopt dat we een jonge groep hebben maar er staan ook ervaren speelsters omheen die de kar trekken zoals Ietje (Ireen van den Assem, red.), Maddie Hinch, Donja Zwinkels en Senna Bombach.”

Quote We hopen natuurlijk dat ze punten verspelen, want de reis die we dit seizoen met elkaar hebben gemaakt is al heel gaaf Marloes Timmermans

De routiniers en technische staf maken duidelijk dat er ook genoten mag worden. ,,Het zou enorm zonde zijn als je niet kunt genieten van de wedstrijden waarin je voor de prijzen speelt”, zegt de 24-jarige middenvelder, die in de zomer van 2020 overkwam van stadsgenoot Were Di. Het bestuur van de club vroeg haar destijds waar ze graag voor wilde spelen. Haar antwoord was kraakhelder: de play-offs en nog liever het kampioenschap.

Scenario's

Die wens komt uit, op de allerlaatste speeldag. De scenario’s liggen op tafel. Bij een zege is HC Rotterdam kampioen. Als de koploper puntenverlies lijdt tegen HBS, dat nog vecht om directe handhaving, en HC Tilburg wint van MOP, dat ook nog niet veilig is, dan wordt op de Oude Warande de champagne ontkurkt.

Hoe reëel acht Timmermans die kans? ,,Als wij ons spel spelen, dan zien we daarna wel wat Rotterdam heeft gedaan”, is haar beschaafde antwoord. ,,Al hopen we natuurlijk dat ze punten verspelen, want de reis die we dit seizoen met elkaar hebben gemaakt is al heel gaaf. De titel zou het afmaken.”

