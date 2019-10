Sparidans geeft clinic ‘met praatje’ in Tilburg

Heroes start seizoen met ruime uitzege in Leeuwarden

29 september Even, heel even leek het er in het derde kwart op dat Heroes Den Bosch het zondagmiddag nog lastig ging krijgen bij de seizoensopening tegen Aris Leeuwarden. Maar uiteindelijk stelde de ploeg van de nieuwe coach Jean-Marc Jaumin overtuigend orde op zaken en won het de uitwedstrijd in Friesland met 60-85.