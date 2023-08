Speelschema Tilburg Trappers bekend; bekijk hier de data en tijden van alle wedstrijden

De eerste thuiswedstrijd voor de Tilburgers volgt twee dagen later, als op zondag 24 september Hannover Indians om 18.00 uur te gast is op Stappegoor. Ook de volgende twee thuisduels vinden op zondag plaats. De nummer 2 van vorig seizoen, Saale Bulls Halle, is op 1 oktober te gast, een week later volgt de regerend kampioen van de Oberliga Nord: Hannover Scorpions.