Speler-coach Milou van der Heijden loodst Oranje-squashsters naar halve finale EK: ‘Supertrots op het team’

met videoVoor Milou van der Heijden is het Europees landenkampioenschap squash haar eerste klus als bondscoach. Daarbij is de 31-jarige Helmondse de kopvrouw van het Nederlands team dat vrijdag in de halve finale staat en hielp ze haar vader Sjef met de organisatie van het vierdaagse toernooi in Eindhoven.

Het à la minute switchen tussen speelster en coach is nog lastig, beaamt Milou van der Heijden. Want of ze nou in het Klokgebouw balend uit de glazen squashkooi stapt na een kansloze nederlaag tegen de Belgische Tinne Gillis of aan het opwarmen is voor de achteraf beslissende partij tegen de Duitse Saskia Beinhard, ze moet altijd direct ook het lid van Oranje dat na of voor haar speelt van aanwijzingen voorzien.

,,Er is geen tijd om zelf lang in een dip te zitten na een nederlaag, ik moet meteen voor de andere speelsters klaarstaan. Maar sowieso kun je in een teamtoernooi niet alleen aan jezelf denken en moet je toch bij de volgende wedstrijd aanmoedigen”, zegt Van der Heijden, die het geluk heeft dat vader Sjef haar kan coachen bij het toernooi dat de familie zelf met SquashTime mede organiseert.

Onwerkelijk

Van der Heijden kijkt stralend om zich heen. ,,Onwerkelijk dat we dit allemaal van de grond hebben gekregen. Heel cool en bijzonder om hier in Eindhoven spelen”, vindt ze. ,,Deze fabriekshal bijvoorbeeld staat normaal leeg, alles hier hebben we opgebouwd. Er zit heel veel werk in. Ik heb me in het voortraject bezig gehouden met het regelen van hotels, transport en catering voor zo’n 250 mensen. Hoewel het best lastig is om dat deel los te laten, ben ik nu vier dagen alleen speler-coach.”

Milou van der Heijden (31), squashspeelster en bondscoach

Van der Heijdens voorgangster Natalie Grinham combineerde die job ook een aantal jaar. ,,Toen kon ik meekijken hoe zij dat deed. Mijn rol binnen het team is niet heel veel veranderd. Ik was altijd al betrokken en wist wat er speelde. Organisatorisch heeft het wel wat meer voeten in de aarde. Ik draag nu de verantwoordelijkheid, neem de beslissingen en lever de teamopstelling in. Je hebt daarvoor tot een uur voor de wedstrijd de tijd. Ik probeer in te schatten wat de tegenstander gaat doen en wie dan een goede match zou zijn. Waarbij je wel de volgorde van de speelsterkte aan moet houden”, legt Van der Heijden, als mondiale nummer 47 van de PSA-wereldranglijst automatisch de kopvrouw van het Nederlands team, uit.

Milou van der Heijden (rechts) in haar partij tegen Saskia Beinhard.

Milou van der Heijden.

De Helmondse squashprof wordt, met hulp van de bondscoach van de mannen Kenn Flynn, klaargestoomd voor het trainersvak. ,,Als ik zelf stop met squashen, zie ik mezelf wel in de squashschool blijven werken en betrokken blijven bij deze sport. Dus het is mooi dat ik nu al de kans krijg om in deze rol te stappen.”

Boven verwachting

Haar vuurdoop in de groepsfase van het EK, waaraan op het hoogste niveau (divisie 1) acht landen meedoen, verloopt misschien wel boven verwachting. Met een 3-0 zege op Duitsland werd donderdag op de glazen hoofdbaan de halve finale bereikt. Na de comeback van Fleur Maas tegen Sharon Sinclair (4-11 8-11 11-6 11-4 11-0) maakte Van der Heijden het zelf af tegen Beinhard (11-5 11-6 9-11 11-7). De zege van Tessa ter Sluis op Katerina Tycova (12-10 11-5 11-8) was voor de statistieken.

Vrijdag is recordkampioen Engeland de tegenstander van Nederland in de halve finale. Het hoofddoel, top zes en dus handhaving in divisie 1, is daarmee bereikt. ,,Ik ben supertrots op het team”, aldus Van der Heijden. ,,We hebben onder druk gepresteerd. Nu is het kijken wat er nog meer in het vat zit.”

Mannen niet naar kwartfinale De Nederlandse mannenploeg, uitkomende in divisie 2, verloor bij SquashTime met 4-0 van Hongarije. Voor Oranje kwamen donderdag Roshan Bharos, Marc ter Sluis, Thijs Roukens en Rowan Damming in actie. Nederland moet nu het toernooi vervolgen in een poule om de plaatsen 9 tot en met 12 en neemt het daarin op tegen Slowakije, Oostenrijk en Italië.