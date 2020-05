Spelers HC Tilburg komen club financieel tegemoet, club verwacht ruim een ton verlies

Oude voet

Voor komend seizoen verwacht voorzitter Kluyt grotendeels op de zelfde voet verder te kunnen ondanks een kleinere begroting dan dit seizoen (2 miljoen euro) – eind juni wordt de begroting definitief gemaakt. ,,We hebben de organisatie heel flexibel ingericht zodat we makkelijk kunnen afschalen of opschalen als het weer heel goed gaat.”

Verkeert de club in zwaar weer? ,,We zijn een rijke vereniging met vet op de botten, maar misschien moeten we wel de leden vragen om zelf de koffie te tappen in plaats dat we mensen hiervoor inhuren”, legt voorzitter Kluyt uit. ,,Dat is ook weer de charme van een vereniging. Maar nog een seizoen zoals dit en dan moeten we bij elke investering de hand ophouden.”