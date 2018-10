Sport in Den Bosch, dan is Edwin Smolders erbij: 'Bindende factor in de stad'

Het hart van Edwin Smolders (42) is blauw-wit, maar ook rood-zwart, geel-zwart en rood. FC Den Bosch, OJC Rosmalen, HC Den Bosch en New Heroes... Ze hoeven hem maar te bellen en hij is er. Als speaker (HC), om een persconferentie voor te zitten (FC) of als teammanager (OJC) bijvoorbeeld. Maar voor andere klusjes is hij ook te porren. Bij de Vestingloop, de triatlon Rosmalen en bij Swim to Fight Cancer klonk zijn stemgeluid ook al uit de boxen.