Springruiter Smolders derde in Grand Prix Parijs

Dat was lange tijd goed voor de tweede plaats, totdat de Egyptenaar Sameh El Dahan de winnende tijd klokte. Voor Smolders, die na zijn overwinning in mei in Hamburg al zeker is van de finale van de Global Champions Tour in december in Praag, restte een drede plek. De Mierdenaar, titelverdediger in de Global Champions Tour, stijgt door de derde plaats in Parijs naar de derde plaats in de tussenstand van de prestigieuze competitie.