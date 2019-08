Springruiter Van Grunsven wil in Dublin in voetsporen van ‘Tante Anky’ treden

Marleen van Iersel strandt in kwartfina­les EK beachvol­ley­bal

9 augustus De Goirlese Marleen van Iersel en haar partner Joy Stubbe zijn op het EK beachvolleybal in Moskou uitgeschakeld in de kwartfinale. Het Nederlandse koppel begon nog goed maar verloor in drie sets van het Poolse koppel Kinga Wojtasik/Katarzyna Kociolek : 16-21 21-16 15-11. Stubbe en Van Iersel waren goed bezig in Rusland met vier zeges en slechts één verloren set.