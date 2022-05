Squasher Rowan Damming heeft de X-factor, moet hij wel nog wat beter leren luisteren

Eigenlijk was de eigenaar van het Eindhovense SquashTime klaar met coachen. Tot hij een jongen met de X-factor zag. Rowan Damming (17) heeft volgens zijn trainer Sjef van der Heijden de flair van Dylan Bennett en de ausdauer van Tommy Berden. De talentvolle tiener uit Den Bosch heeft het zelf dan weer over de nalatenschap van Laurens Jan Anjema, voormalig nummer 9 van de wereld.

,,Ik wil de beste Nederlander ooit worden bij de mannen, dus ik moet in de top acht halen”, zegt Damming, wiens hoogste PSA-ranking 199 is. ,,Ik denk dat het een realistisch ultiem doel is, wel echt voor de lange termijn om te bereiken natuurlijk. Als ik jongens die top dertig van de wereld staan zie spelen, denk ik niet dat hun niveau voor mij onhaalbaar is. Ik zit daar nog lang niet, maar die stappen zijn wel te zetten voor mij.”

Appartement naast de receptie

Damming neemt geen blad voor de mond. Altijd eerlijk zeggen waar het op staat is een karaktereigenschap die hoort bij zijn autismespectrumstoornis. Van der Heijden biedt hem de benodigde structuur waardoor hij kan excelleren op de squashbaan. ,,Soms moet Sjef me bijsturen”, weet Damming, die in coronatijd in het appartement naast de receptie bij Squashtime trok en nu dus op de club woont.

,,Ik ben behoorlijk eigenwijs, laat me niet zomaar overtuigen. Ik moet beter leren luisteren, heb nog te veel afleiding. Als zoiets dan voorvalt en ik verlies een paar weken later daardoor een wedstrijd die ik nooit zou mogen verliezen, dan roept Sjef ‘ik zei het toch.’ Wel vervelend dat het elke keer uitkomt haha. Hij heeft heel wat colaatjes van mij gekregen omdat ik die weddenschappen verlies.”

Volledig scherm Rowan Damming op het EK voor landenteams bij SquashTime Eindhoven tegen de Hongaar Daniel Simon. © Juan Vrijdag / DCI Media

Met het Nederlands team wordt hij in Eindhoven negende in divisie 2 van het EK. Zelf wint Damming, die agressief speelt en zijn tegenstanders constant onder druk zet, twee van zijn vier partijen op zijn thuisbaan. Daar waar hij eerder deze maand individueel tweede werd bij het EK-19. Hij weet aan wie hij die mooie prestaties te danken heeft. Tussen de wedstrijden door loopt hij voor initiator Sjef van der Heijden gewoon even met een dienblad rond door de bar of stapt in de auto voor een boodschap om de voorraad aan te vullen.

,,Als Sjef er niet was geweest, had ik niet bestaan als squasher”, is Damming stellig. ,,Het is dankzij hem dat ik sta waar ik op dit moment sta. Hij is niet alleen mijn trainer-coach, maar ook mijn opvoeder en een vriend. Hij heeft er lol in, maar laat ook dingen zodat hij mij in alles kan ondersteunen.”

Fysieke deel

Daarnaast heeft Damming ook veel aan Sjefs dochter Milou van der Heijden, met wie hij geregeld traint. ,,Milou is een heel slimme speelster, van dat tactische spel kan ik veel leren. En ze is heel nauwkeurig qua shots”, aldus Damming. ,,Op mijn vijftiende heb ik voor het laatst van haar verloren. Heel gek hoe het fysieke deel dan ineens zo’n groot verschil maakt.”

Na het behalen van zijn havo-diploma wilde Damming zich eigenlijk fulltime op zijn sport storten, maar een van zijn sponsoren ging hem alleen financieel ondersteunen als hij er nog een opleiding naast zou doen. Dus is hij nu in de leer om personal trainer te worden. ,,Ik heb daarvoor gekozen omdat ik als topsporter zo steeds beter doorheb wat ik zelf doe tijdens trainingen. Van squashen wil ik uiteindelijk mijn baan maken.”