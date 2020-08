Stan van den Elzen verruilt Heroes Den Bosch voor Den Helder Suns

Herlings maakt indruk in Axel, maar wint niet door val

2 augustus Jeffrey Herlings heeft zijn rentree in het internationale startveld niet met een zege op kunnen luisteren. De crosser uit Oploo sloeg vorige week de trainingswedstrijd in Arnhem nog over, maar liet in Axel zien in prima vorm te steken. Een val, buiten zijn schuld om, zorgde ervoor dat hij de zege naar Romain Febvre zag gaan.