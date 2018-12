Sterk New Heroes bezorgt Landstede eerste nederlaag

In de laatste minuten probeerde Landstede terug te komen. New Heroes bleef echter sterk verdedigen en behield zo voldoende marge. Een belangrijke slag in de competitie en een flinke mentale tik dus voor Landstede.

Door de zege lopen de Boschenaren twee punten in op de ploeg uit Zwolle en stijgen ze naar waarschijnlijk de derde plaats. De achterstand bedraagt nu nog zes punten. New Heroes heeft echter nog altijd twee wedstrijden te goed op Donar en Landstede. De laatste nederlaag van Landstede was toevallig ook al tegen New Heroes, in de voorbereiding. Het was ook de wedstrijd dat Stefan Wessels zijn hand brak. Hij is pas sinds vorige week weer terug bij New Heroes.