Steun voor goalie met hersentumor 30 tellen na aanvang bij duel Tilburg Trappers

Op de avond van zijn 25ste verjaardag werd de Indians-doelman met spoed naar het ziekenhuis. Onderzoeken leverden de schokkende diagnose op. Om de kwaal te bestrijden is een operatie in een privékliniek in Hannover. Daar beschikt men over specialistische chirurgische mogelijkheden die Dalgic de beste kansen op herstel bieden. De kosten voor deze zware en complexe ingreep en de daaropvolgende revalidatie zijn torenhoog.

Om Daglic en zijn familie (financieel) te ondersteunen is Hannover Indians een doneeractie begonnen. Er kan op twee manieren geld worden overgemaakt. Via een overschrijving naar IBAN: DE61250700240031985501 ten name van EC Hannover Eishockey Spielbetriebs GmbH. Gebruik als omschrijving: Jan Dalgic the SAVE of his Life of via een Paypal betaling aan paypal@ech-ev.de met als omschrijving: Jan Dalgic the SAVE of his Life