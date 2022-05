Stevig Brabants aandeel in historische landstitel Handbal Venlo: ‘Ik kreeg kippenvel’

Spelmaakster Lianne van Sleeuwen (22) uit Boekel werd alom gezien als uitblinkster in de finalewedstrijden tegen VOC Amsterdam. Uit werd er al knap met 23-24 gewonnen van de club die al sinds 2017 geen NK-finale meer verloor en zaterdag bleek Venlo zelfs met 34-28 (16-16) te sterk. Van Sleeuwen was zaterdag na de eerste helft nog niet helemaal gerust op een goede afloop: ,,Maar na de pauze stond onze dekking als een huis en walsten we als het ware over VOC heen. De laatste twee minuten hadden we al zoiets van: ‘dit kan niet meer mis gaan’. Toen heb ik al wel een paar keer om me heen gekeken in de hal. Toen kreeg ik al een paar keer kippenvel.“

Zweedse club

Het zou zomaar kunnen dat Lianne van Sleeuwen - die zeven jaar terug de overstap maakte vanuit Habo ‘95 -voorlopig voor de laatste keer op het wedstrijdformulier van Handbal Venlo stond. Er is namelijk interesse vanuit het buitenland. Een club uit Zweden lijkt de meeste kans te maken op haar handtekening. Van Sleeuwen daarover: ,,Ik wilde pas na de finales een besluit nemen over een eventueel buitenlands avontuur. Maar ik ben er nog niet uit. Ook een verlengd verblijf bij Venlo is nog een optie.”

Quote Die beslissing heb ik voor me uit geschoven. Ik ben er nog niet uit; ik ga in ieder geval niet voor een andere club spelen Janiek van Sleeuwen

Janiek van Sleeuwen (25) speelt al tien jaar bij Venlo. De in Odiliapeel woonachtige oudere zus van Lianne maakte dus de hele opbouw naar het historische succes mee. Of ze komend seizoen ook weer de kleuren van Venlo verdedigt weet de linkeropbouwster nog niet: ,,Die beslissing heb ik voor me uit geschoven. Ik ben er nog niet uit; ik ga in ieder geval niet voor een andere club spelen.”

Het was voor Janiek van Sleeuwen sowieso een feestweekend. Na een kort nachtje stond ze zondagochtend al weer op het voetbalveld om haar vriend Ruud aan te moedigen: ,,Hij is met zijn vriendenteam van Odiliapeel 3 namelijk ook kampioen geworden.”

Keepster Liza Rovers (22) was zondagmiddag ook nog steeds op zoek naar haar stem: ,,Wat een belevenis en wat een feest.” De uit De Mortel afkomstige maar inmiddels in Boekel woonachtige Rovers begon met handbal bij Tremeg in Gemert en kwam via MHV in Venlo terecht. Ook voor haar lonkt nu het buitenland: ,,In Nederland heb ik het allerhoogste bereikt. Maar ik wil eerst mijn studie psychologie afronden. Dus komend seizoen sta ik nog onder de lat in Venlo.”

Volledig scherm De zusjes Janiek van Sleeuwen en Lianne van Sleeuwen. © Henk Seppen

Tachos

In de eredivisie voor mannen sleepte het Waalwijkse Tachos vorige week de titel al binnen. De wedstrijd tegen BFC stond zaterdag dan ook in het teken van de huldiging voor eigen publiek. Tachos speelde dan ook niet zijn beste wedstrijd en bleef na 16-16 bij rust steken op een 28-28 gelijkspel. Dynamico uit Oss speelde zichzelf vorige week veilig en moest zijn meerdere erkennen in V&L dat dankzij de 27-23 overwinning nog een klein kansje heeft op lijfsbehoud.