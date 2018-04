Stiekem een klein beetje hopen dat Trappers verliest...

Sam Oomen verkast van de Sierra Nevada naar de Muur van Hoei

17 april Sam Oomen is maandag van zijn Spaanse berg afgedaald om woensdag de Muur van Hoei te kunnen beklimmen. De man die in de Sierra Nevada drie weken op hoogte stage was met Tom Dumoulin is volgens de website van zijn ploeg Sunweb naast Michael Matthews de kopman van het team in de Waalse Pijl.