Stijgende lijn bij zaalvoetballers BE’79 zet zich voort

De opening van BE’79 was ijzersterk. Via een treffer van Joey van Hoof namen de manschappen van coach Hakkens in sporthal De Waardergolf na acht minuten onverwachts een 0-1 voorsprong. Stefan Doll liet een minuut later de 1-1 aantekenen. Bij de bezoekers kreeg Reggy Elias vlak voor rust een rode kaart. Deze domper werd vlak na de pauze door de geelzwarte brigade uit Berkel-Enschot snel overwonnen. Romano ter Linden schoot vlak na rust de 1-2 binnen op een pass van doelman Dennis Kapteijns. FC Marléne kwam door toedoen van Mo Darri even later weer terug tot 2-2.