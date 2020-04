Streep door EK driebanden in Berlicum

Aanleiding voor de afgelasting waren de richtlijnen van de regering die eerder op de avond bekend werden gemaakt. Het verbod op evenementen met een vergunnings- en meldplicht werd verlengd tot 1 september. Het EK zou worden afgewerkt in het Beneluxtheater van D'n Durpsherd in Berlicum, waar al enkele jaren het NK driebanden plaatsvindt. Tijdens het afgelopen NK maakte Garmt Kolhorn, voorzitter van de KNBB, bekend dat ook het EK naar Berlicum zou komen. Het is nog niet bekend of een volgende editie van het toernooi in Berlicum wordt gehouden.