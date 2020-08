Streep door World Cup driebanden in Veghel, organisatie hoopt op andere toptoernooien

Deze week in... 1982 Zo verraste toptalent Annemarie Verstappen op 16-jarige leeftijd de Oost-Duit­sers én zichzelf met de wereldti­tel

9 augustus We volgen de sportkalender, maar gaan terug in de tijd. De 16de en laatste aflevering in deze serie: Annemarie Verstappen pakt verrassend de wereldtitel tijdens de WK zwemmen in Ecuador in 1982.