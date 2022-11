Strijdend Heroes als groepswinnaar naar tweede ronde FIBA Europe Cup

Heroes Den Bosch is groepswinnaar geworden van Groep C in de FIBA Europe Cup. De regerend landskampioen won het onderlinge gevecht om de groepswinst van een geslepen en bij periodes gefrustreerd Porto: 82-64.

De wedstrijd in de Maaspoort was de laatste in de ‘regular season’ van de FIBA Europe Cup. Beide ploegen hadden zich voorafgaand aan het duel al geplaatst voor de volgende ronde en streden dus op groepswinst in Poule C.

In een uitstekende eerste helft was Heroes duidelijk de betere ten opzichte van Porto. De Portugezen, bij wie international Charlon Kloof ook in actie kwam, raakten redelijk gefrustreerd en haalden daarmee in eerste instantie vooral zichzelf uit de wedstrijd. De refs moesten het ontgelden en wilden niet mee in de Portugeze klaagzang.

Dat gebeurde wel aan het begin van het derde kwart, toen Heroes bijna alle calls tegen leek te krijgen. Waar de ploeg de eerste helft nog met meer dan tien punten voorsprong afsloot (36-25), werd het toch nog spannend. Binnen enkele minuten stond het al op het maximale aantal van vijf teamfouten en moest coach Erik Braal ingrijpen om zijn ploeg bij de les te houden. Daarna kwamen de Bosschenaren gedisicplineerder voor de dag, maar behield Porto de aansluiting.

In het vierde kwart was het een ontketende Chris-Ebou Ndow die Heroes op het juiste spoor zette. De Noor maakte een paar belangrijke en spectaculaire scores, waardoor Heroes weer snel een voorsprong in de dubbele cijfers had. Ndow werd ook topscorer van de wedstrijd met 21 punten (en 12 rebounds) Porto bleef scoren, maar had geen voldoende antwoord.

Door de zege plaatste Heroes zich als groepswinnaar voor de volgende ronde, waarin er opnieuw in een poule wordt gespeeld. Het treft BC Kalev Cramo uit Estland, groepswinnaar in groep F, waar het onder andere gehakt maakte van Donar, Gaziantep uit Turkije, de nummer twee van groep B, en Crailsheim Merlins uit Duitsland. Die laatste ploeg, die tweede werd in groep H, is misschien nog wel de leukste ploeg, aangezien Edon Maxhuni daar in actie komt. De Fin was afgelopen seizoen nog één van de smaakmaker in de Maaspoort, waar hij natuurlijk kampioen werd.