Suljovic klopt Van Gerwen in thriller

Laatste plaats voor Trappers in Thialf Icehockey Cup na nieuwe nederlaag

1 september In de troostfinale van de Thialf Icehockey Cup kon Tilburg Trappers de DEL-opponent - in tegenstelling tot zaterdag - moeilijk bijbenen. De ploeg van coach Bo Subr verloor met duidelijke cijfers (2-7) en eindigde als laatste in Heerenveen.