‘Superjaar’ Diego Hofland ondanks abrupt einde seizoen Tilburg Trappers

Diego Hofland baalt hoe het seizoen ten einde is gekomen. Door het coronavirus is besloten om de play-offs per direct te schrappen. Trappers kan daardoor de algehele Oberliga-titel niet heroveren, het kampioenschap dat de Tilburgers afgelopen seizoen aan EV Landshut moesten laten. Juist naar deze duels keek de 29-jarige aanvaller zo uit. Desondanks omschrijft hij zijn eerste jaar bij Trappers als een ‘superseizoen’. Hofland scoorde misschien minder vaak dan in zijn beste jaren bij Füchse Duisburg (twintig keer), ook uitkomend in de Oberliga Nord, maar stond wel veel vaker aan de basis van een Tilburgse treffer. Hij scoorde 16 keer en was 43 keer aangever.