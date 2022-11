Superweekend brengt zaalvoetballers FCK De Hommel helemaal terug in de race

VNS United, sinds de oprichting zes jaar geleden telkens gepromoveerd, liet een goede indruk achter op FCK De Hommel-coach Nejjari. ,,We hebben verdiend gewonnen, maar in de slotfase kwam VNS sterk terug. Nu we de kampioenspoule in zicht hebben moeten we ervoor gaan. Met het winnen van de wedstrijden de laatste weken stijgt het vertrouwen.“

De Amsterdamse bezoekers kwamen voor rust op een 1-0 voorsprong. FCK-flankspeler Younes Hadouir tekende even later voor de verdiende gelijkmaker: 1-1. FCK had voor rust een voorsprong moeten en kunnen nemen, maar faalde regelmatig in de afwerking. Na de pauze werd het vlot 2-1 door toedoen van Riad Elloukmani. Toen topschutter Gianni Tiebosch er even later 3-1 van maakte, leek de strijd voortijdig in het voordeel van FCK beslist. De hoofdstedelingen kwamen in een hectische slotfase nog sterk terug. Met kunst- en vliegwerk trok de Bossche formatie de winst over de streep.