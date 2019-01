Swertz op dreef bij NK driebanden, maar zijn vrouw is hoogzwanger: ‘Desnoods loop ik tijdens de finale weg’

Ad Smout, een van de organisatoren van het NK driebanden in Berlicum, houdt van zekerheden, zegt hij. Dus ziet hij met genoegen dat de vrouw van de 30-jarige biljarter Raymund Swertz rustig de partij van haar man bekijkt in de arena van Den Durpsherd. Ze maakt geen nerveuze indruk, wrijft af en toe over haar dikke buik. Mevrouw Swerz is hoogzwanger. En dat baart Smout enige zorgen. Niet dat hij het echtpaar uit het Limburgse Afferden hun eerste nakomeling niet gunt. Natuurlijk wel. Maar het zal toch niet gebeuren dat Swertz (foto) ver komt in het toernooi en dan de strijd moet staken omdat de bevalling zich aandient.