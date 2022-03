Tachos-coach Van Dijk denkt nog niet na over promotie

Coach Hans van Dijk nam het woord promotie dit seizoen nog niet één keer in de mond en doet dat ook nu niet: ,,Ik loop al wat langer mee en het is ook geen doel op zich. Ook al zouden we deze wedstrijd winnen, dan staan er voor ons nog negen lastige wedstrijden op het programma waarin van alles kan gebeuren. Wij wilden dit seizoen meedraaien in de top-4. Maar nu strijden we dus om de eerste plek. We leggen onszelf echter geen druk op. Je moet eerst genieten van het proces waar we als ploeg mee bezig zijn en dan pas van het resultaat. Als we dan aan het eind van de rit dan nog bovenaan staan, dan hebben we een absoluut topseizoen gedraaid en mogen we een flink feestje bouwen. Maar nogmaals: daar denken we nu nog niet over na.”

Druk van de ketel

De 51-jarige coach uit Breukelen is er een meester in om de druk van de ketel te halen bij zijn jonge ploeg. Maar Van Dijk weet ook dat hij - mocht er vanavond in De Slagen gewonnen worden - kleur zal moeten bekennen in de strijd om het landskampioenschap: ,,Dan komen we inderdaad los van Houten en staan we er heel goed voor. Maar ook als bij verlies is alles nog mogelijk. We hebben vooral heel veel zin in deze wedstrijd. De jongens zijn er op gebrand om het beste uit zichzelf te halen. Daar zijn het topsporters voor. ”

Tachos en Houten zijn twee ploegen die niet veel voor elkaar onder doen. Van Dijk: ,,Dat zie je aan de stand, merkten we in de heenwedstrijd die we met één goal verschil verloren en ook aan de teamsamenstelling. Onze ploeg is gemiddeld net wat jonger. Houten is fysiek sterk en heeft een paar boomlange opbouwers. Maar ze houden net zoals wij van snel, aantrekkelijk handbal. Ik verwacht dan ook een mooie wedstrijd. Hopelijk komt het Waalwijkse publiek ons massaal steunen.”