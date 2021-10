Tachos draait goed met piepjong team, waarin de 21-jarige Joep Voermans nu al een routinier is

Red-Rag Tachos doet het op dit moment erg goed in de eredivisie handbal. Coach Hans van Dijk staat keurig derde met zijn piepjonge ploeg die vandaag V&L ontvangt en waarin de 21-jarige Joep Voermans al tot de routiniers behoort. De middenopbouwer uit Etten-Leur begint ook weer aardig zijn draai te vinden in Waalwijk.

Tijdens de coronaperiode was Voermans in de gelukkige omstandigheid dat er in zijn achtertuin een schuurtje staat met daarin een kleine gym: ,,Daar heb ik veel aan krachttraining gedaan. En natuurlijk maakte ik ook gebruik van de loopband en het squatrek. Mijn sociale leven lag toch stil en we trainden niet of veel minder bij Tachos, dus ik besloot mijn tijd zo nuttig te besteden. Daardoor werd ik wel ineens dubbel zo breed en een stukje zwaarder. Maar inmiddels loop ik er weer een stuk slanker bij hoor.”

De kilo’s vlogen er weer af toen Voermans besloot zich voor te gaan bereiden op de Marathon van Amsterdam: ,,Ik werd overgehaald en op 16 oktober was het zover. Uitlopen was het doel en dat is gelukt. De eindtijd vond ik niet belangrijk. Ik wilde met het oog op het handbal geen blessures oplopen of helemaal kapot over de finish komen.”

Hoe ze bij Tachos reageerden op dat plan? ,,Nou, coach Hans van Dijk verklaarde me voor gek, maar stond er niet van te kijken. Uiteindelijk werd het een succesvol weekeinde, want op zaterdagavond wonnen we de lastige uitwedstrijd tegen Arnhem en op zondag volbracht ik mijn eerste marathon.”

Dekking

Net zoals iedere andere sporter geniet Voermans er van weer volop met handbal bezig te zijn: ,,Het is fijn om weer vrijuit te kunnen spelen. We hebben een ultrajonge ploeg en een nieuwe coach dus in het begin was het even zoeken. Aan het begin van de competitie liep het nog niet zoals we wilden, maar inmiddels zijn we aan elkaar gewend en zetten we mooie uitslagen neer. Onze dekking staat goed en met Michiel de Folter hebben we ook nog eens een uiterst bekwame doelman die veel tegenhoudt. Dat geeft ons ook veel vertrouwen in de aanval en maakt dat het steeds soepeler loopt.”

Naast Luc van Ommen (25) en Joost Rombouts (24) is Voermans met zijn 21 jaar gek genoeg een van de routiniers bij de Waalwijkse formatie: ,,Dit is al weer mijn vierde seizoen bij Tachos dus ik behoor inmiddels tot het vaste meubilair. Maar verreweg de meeste spelers variëren in leeftijd van 16 tot 19 jaar. Niet zo gek dus dat we in het begin nog wat onwennig waren. Nu is het zaak de opgaande lijn vast te houden. Als alles mee blijft zitten, behoort een plek bij de top-3 tot de mogelijkheden.”