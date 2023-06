Tachos kreeg klap op klap, maar Waalwijkers moeten in nacompetitie laten zien dat ze er sterker van zijn geworden

Tachos werkt al maanden toe naar de nacompetitie. Dat de formatie uit Waalwijk die niet kon ontlopen, was al vrij snel duidelijk. In de BENE-League kon nog wel twee keer worden gewonnen van AtomiX uit België, maar de Nederlandse ploegen waren allemaal te sterk. In de HandbalNL-League kwam daar geen verandering in. De enige tegenstander uit eigen land waar wel van werd gewonnen dit seizoen was DWS, een eerstedivisionist, in de beker.

Droom was snel voorbij

,,We hoopten in de HandbalNL-League te kunnen stunten, maar die droom was al snel voorbij”, zegt Tachos-doelman Michiel de Folter. ,,Toen hebben we snel de knop omgezet en het gezien als voorbereiding.” In de nacompetitie speelt zijn ploeg tegen de kampioen van de eredivisie The Dome/Handbal Houten. Zaterdag eerst uit om 19.00 uur en een week later thuis op hetzelfde tijdstip. De winnaar van het tweeluik komt komend seizoen uit in de BENE-League en de HandbalNL-League.

Voor het eerst dit seizoen komt er echt druk te staan op de spelers van Tachos. Tot op heden was een zege mooi meegenomen, een nederlaag had geen gevolgen. De komende twee duels is dat anders. Handhaving staat op het spel. ,,Er staat inderdaad meer druk op”, beaamt de keeper. ,,Dat vind ik geen probleem. Ik kan daar prima mee omgaan. Als team hebben we dat vorig seizoen ook laten zien. Toen speelden we om het kampioenschap in de eredivisie. Tegen de concurrenten stonden we er en ook de slechte wedstrijden wonnen we.”

Vrijblijvende is er vanaf

Qua beleving is er de laatste weken wel wat veranderd. ,,Eerst was het ontspannen, lekker spelen en er het beste van maken. Maar het vrijblijvende is er vanaf. De ernst van de situatie is ons wel duidelijk. Onze coach heeft ook stresselementen aan de wedstrijden en de trainingen toegevoegd. Op de training zijn er oefeningen met wedstrijdelementen en strijd. Het is allemaal net even wat scherper.”

Bij de belangrijkste duels van het seizoen moet Tachos het stellen zonder aanvoerder Joost Rombouts, Joep Voermans en Mark Robbesom. Zij liepen alle drie een kruisbandblessure op. Hoe de duels gaan verlopen, vindt de 21-jarige doelman lastig in te schatten. ,,Wij brengen meer ervaring mee en zijn technisch iets beter. Zij gaan met een beter gevoel van start, omdat ze dit seizoen veel hebben gewonnen. Dat kan er anderzijds voor zorgen dat ze de afgrond in vallen als wij goed starten en ze op achterstand komen te staan.”

Het doet wat met je als je er zoveel tegen krijgt, maar ik ben er wel beter van geworden Michiel de Folter, Tachos

Ondanks dat Tachos dit seizoen veel verloor, denkt De Folter, die uit Waalwijk komt, maar in Tilburg woont, dat zijn ploeg wel sterker is geworden. ,,Je kunt het niet op individuele kwaliteit doen. Op dit niveau gaat het sneller, tegenstanders zijn fysiek sterker. Onze samenwerking is verbeterd en we zijn slimmer geworden. Het was een switch in het begin. In de eredivisie ging het goed, maar nu hadden we het zwaar. Je moet erin groeien. Het doet wat met je als je er zoveel tegen krijgt, maar ik ben er wel beter van geworden.” Of Tachos inderdaad gegroeid is, kan het team tegen Handbal Houten laten zien.