Tachos maakt grote woorden waar bij terugkeer in de eredivisie: ‘Het is lekker om zo te beginnen’

Lang moest van Mossel MG/Tachos erop wachten, maar zaterdag was het eindelijk weer zover: een overwinning. De laatste zege in competitieverband was op 11 februari in de BeNe-league. Een niveau lager was het in de eredivisie meteen raak tegen Vrone/Berdos: 40-25.

De smaak van een overwinning, vaak mochten de handballers van Tachos er vorig seizoen niet van proeven. Slechts twee keer lukte dat op het hoogste niveau. ,,We hebben een moeilijk seizoen gehad in de Bene-league”, beaamt Tachos-speler Max Voermans. ,,Zelfs als we honderd procent gaven dan was de kans nog steeds groot dat we zouden verliezen. Nu is onze selectie wat breder en op dit niveau worden niet alle foutjes direct afgestraft.”

We moeten onszelf niet de druk opleggen dat we in het begin al de wedstrijd moeten winnen Max Voermans

Tegen Vrone/Berdos kwam Tachos nooit op achterstand en stond het vrijwel heel de wedstrijd op voorsprong, die gedurende het duel steeds groter werd. Uiteindelijk scoorde de thuisploeg, mede dankzij negen treffers van Voermans, veertig keer. ,,Het is lekker om na een zwaar seizoen zo te beginnen. Dit is goed voor de moraal. We hebben uitgesproken in de top mee te willen doen. Dat zijn grote woorden en die moet je onderbouwen met daden. Het is lekker dat we het hebben laten zien.”

Op elkaar bouwen

Want ondanks dat het afgelopen seizoen zwaar was in de BeNe-league en er amper werd gewonnen, wil Tachos terug naar dat niveau. ,,We hebben er even van kunnen proeven. Het is bewonderenswaardig hoe we als team bij elkaar zijn gebleven. Ook als het niet goed gaat kunnen we op elkaar bouwen. Het plezier zit hem niet in de twee punten. We konden het ook uit andere dingen halen. Tegenstanders tot een time-out dwingen, of in het duel met Pelt stonden we bij de rust voor.”

Dit gaan we zo vieren in de kantine. Met een zege smaakt een biertje nog lekkerder Max Voermans

Dit seizoen speelt Tachos weer om overwinningen. Waar vorig jaar een zege voelde als een stunt is er nu teleurstelling als er niet wordt gewonnen. ,,Dat is een andere druk. We moeten onszelf niet de druk opleggen dat we in het begin al de wedstrijd moeten winnen, daar hebben we zestig minuten de tijd voor. Als we als team spelen dan zijn we ijzersterk. We willen minimaal in de top drie eindigen.” Al ligt de ambitie nog hoger met terugkeer in de Bene-league. ,,De druk zal hoog zijn.”

Versterkingen

Om bovenin mee te kunnen draaien is het team versterkt met Lars Hijstek, Hans van Roessel (beiden PSV), Matthys Prinsen (Witte Ster), Christiano Olivacce (Quintus), Thyme Vromans en Levi Schellekens (beiden eigen jeugd). Daartegenover staat dat Bradley van den Broek, Jochem van Houtum, Bas van der Aalst en Thijs van der Kamp geen deel meer uitmaken van de selectie. Ook moet Tachos het nog voorlopig doen zonder de geblesseerden Joep Voermans, Mark Robbesom en Joost Rombouts. Zij herstellen alle drie van een kruisbandblessure.

,,Ook voor die jongens willen we terugkeren in de Bene-league. Daarnaast ben ik blij dat we de fans twee punten hebben kunnen geven. Dit gaan we zo vieren in de kantine. Met een zege smaakt een biertje nog lekkerder.”

