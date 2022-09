Tachos verliest, maar begint steeds beter te wennen en toont progressie

Tachos kwam na rust goed uit de kleedkamer. Van Dijk: ,,We knokten ons terug tot 19-22 met nog twintig minuten te spelen. Een tijdstraf was voor ons vervolgens het breekpunt, want in de resterende speeltijd scoorden we in totaal nog maar drie keer. We probeerden nog bij te komen, maar Visé speelde het goed uit en wij scoorden veel te weinig. Verder ben ik echter heel tevreden over de wedstrijd en dan vooral onze instelling en inzet met veel passie en strijd. Zo hebben we toch weer een stapje gemaakt en bereikten we de gestelde doelstelling: langer in de wedstrijd blijven en lekker meedoen met een sterke tegenstander. We beginnen langzaam dus wat te wennen aan het hogere niveau, tempo en fysiekere aspect van de BeNe-League.”